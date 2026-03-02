Milei wil alliantie met VS verankeren als nationaal beleid

BUENOS AIRES (ANP/AFP) - De Argentijnse president Javier Milei wil de "strategische alliantie" met de Verenigde Staten onder bondgenoot Donald Trump in "nationaal beleid" verankeren. Dat zei hij zondag in zijn jaarlijkse rede voor het parlement.

Milei riep op tot nauwe samenwerking met Washington en schetste een ambitieuze visie voor het westelijk halfrond. "We moeten de eeuw van de Amerika's creëren: Make Americas Great Again, van Alaska tot Vuurland", aldus de president. Hij benadrukte dat de Zuid-Atlantische Oceaan "het strategische strijdtoneel van de komende decennia" is en dat Argentinië daarin een rol moet spelen.

De president kondigde ook een nieuw pakket met 90 hervormingen aan dat Argentinië volgens hem "voor de komende 50 jaar zal herontwerpen". De hervormingen betreffen onder meer de economie, het belastingstelsel, het strafrecht, het kiesstelsel, onderwijs, justitie en defensie, aldus Milei, wiens toespraak gepaard ging met verbale schermutselingen met oppositieleden.