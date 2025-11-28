ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: een van de neergeschoten leden National Guard overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 2:39
anp281125003 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Een van de twee leden van de Nationale Garde die nabij het Witte Huis werd neergeschoten, is overleden. Dat meldde de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persmoment.
"Sarah Beckstrom uit West Virginia, een van de gardisten waar we het over hebben, zeer gerespecteerd, jong, geweldig persoon. Ze is net overleden. Ze is niet langer bij ons", zei Trump.
De andere soldaat die werd neergeschoten "vecht voor zijn leven", voegde Trump eraan toe. "Hij verkeert in zeer ernstige toestand. Hij vecht voor zijn leven, en we hopen op beter nieuws over hem."
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Loading