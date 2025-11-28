Trump: een van de neergeschoten leden National Guard overleden

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een van de twee leden van de Nationale Garde die nabij het Witte Huis werd neergeschoten, is overleden. Dat meldde de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persmoment.

"Sarah Beckstrom uit West Virginia, een van de gardisten waar we het over hebben, zeer gerespecteerd, jong, geweldig persoon. Ze is net overleden. Ze is niet langer bij ons", zei Trump.

De andere soldaat die werd neergeschoten "vecht voor zijn leven", voegde Trump eraan toe. "Hij verkeert in zeer ernstige toestand. Hij vecht voor zijn leven, en we hopen op beter nieuws over hem."