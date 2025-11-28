Dodental brand Hongkong stijgt, vuur nog niet geheel geblust

HONGKONG (ANP/AFP) - Het dodental door de brand in Hongkongse woontorens is opgelopen naar zeker 94. Hulpdiensten zijn nog steeds bezig het vuur in de torens te blussen en zoeken nog naar een groot aantal vermiste personen. Zeker 76 mensen raakten gewond, waaronder 11 brandweerlieden.

De autoriteiten lieten donderdag weten dat 279 mensen nog als vermist zijn opgegeven. Hoewel de brandweer aangaf contact te hebben gehad met enkele van deze personen, is dit aantal in de 24 uur na het uitbreken van de brand niet bijgewerkt.

Een journalist van persbureau AFP meldt dat het vuur in de woontorens aanzienlijk is afgenomen, maar dat er op sommige plekken nog steeds vonken en dikke rook uit de wolkenkrabbers komen.