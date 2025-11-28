ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental brand Hongkong stijgt, vuur nog niet geheel geblust

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 2:37
anp281125002 1
HONGKONG (ANP/AFP) - Het dodental door de brand in Hongkongse woontorens is opgelopen naar zeker 94. Hulpdiensten zijn nog steeds bezig het vuur in de torens te blussen en zoeken nog naar een groot aantal vermiste personen. Zeker 76 mensen raakten gewond, waaronder 11 brandweerlieden.
De autoriteiten lieten donderdag weten dat 279 mensen nog als vermist zijn opgegeven. Hoewel de brandweer aangaf contact te hebben gehad met enkele van deze personen, is dit aantal in de 24 uur na het uitbreken van de brand niet bijgewerkt.
Een journalist van persbureau AFP meldt dat het vuur in de woontorens aanzienlijk is afgenomen, maar dat er op sommige plekken nog steeds vonken en dikke rook uit de wolkenkrabbers komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Loading