Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 5:38
bijgewerkt om zondag, 21 september 2025 om 6:00
anp210925031 1
De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Justitie Pam Bondi zaterdag via sociale media opgedragen zijn politieke vijanden te vervolgen. In een post op Truth Social met de aanhef "Pam" zei hij: "We kunnen niet langer wachten, er moet nu gerechtigheid komen."
In het bericht noemt Trump specifiek de Californische senator Adam Schiff, New Yorkse procureur-generaal Letitia James en voormalig FBI-directeur James Comey. Schiff leidde als lid van het Huis van Afgevaardigden de eerste afzettingsprocedure tegen Trump. James spande in 2022 een civiele fraudezaak aan tegen Trump en Comey leidde het onderzoek naar mogelijke banden tussen Trump en Rusland.
In de post stelt de president ook dat prominente aanklager Erik Siebert vrijdag niet is opgestapt, maar is ontslagen. Siebert botste met Trump over zijn weigering om James en Comey aan te klagen. Trump maakte zaterdag bekend Lindsey Halligan, die eerder optrad als zijn advocaat en tegenwoordig in het Witte Huis werkt, voor te dragen als opvolger van Siebert.
