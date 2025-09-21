Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

De eigenaar van een Duitse winkel die een bord met de tekst ‘Joden verboden’ heeft opgehangen, vindt zelf dat hij geen extremist is.

In het Noord-Duitse Flensburg (toevallig ook de laatste hoofdstad van Hitlers Derde Rijk)ontstond afgelopen week grote ophef rond een winkelier die een bord met de tekst ‘Joden zijn hier verboden! Niets persoonlijks. Geen antisemitisme . Ik kan jullie gewoon niet uitstaan’ op zijn etalage had geplaatst.

De eigenaar, Hans Velten Reisch (60), verdedigde zijn actie tegenover de lokale media. Volgens hem is hij geen extremist en wil hij vooral protesteren tegen de oorlog in Israël. Reisch omschreef zichzelf als ‘een beetje links, een beetje rechts, maar niet radicaal’. Tegenwoordig, zo zei hij, “ben je al een nazi als je een zigeunerschnitzel bestelt.”

Hoewel de politie al snel werd gealarmeerd en het bord uit de etalage is gehaald, hangt het nog steeds binnen in de winkel. Buurtbewoners en demonstranten reageerden woedend. Op de gevel werden leuzen als ‘NAZI’ gespoten.

De Groene Partij in Flensburg noemt het incident een ‘duidelijke uiting van antisemitisme’. Kianusch Stender, parlementslid van de deelstaat, vindt dat de stad een duidelijke verantwoordelijkheid heeft vanwege haar historie: “Wij moeten overal en altijd stelling nemen tegen antisemitisme.”

Reisch zegt dat zijn actie niet bedoeld is als haat tegen Joden, maar gericht is tegen iedereen die de oorlog in Israël steunt. “Ik heb zulke mensen hier niet nodig – noch in mijn bedrijf, noch privé.” Volgens hem zijn Joden die zich uitspreken tegen de oorlog in Gaza wél welkom.