Trump eist 'onmiddellijke seponering' in zaak zwijggeld

MAR-A-LAGO/NEW YORK (ANP) - Aanstaand president Donald Trump is het niet eens met de beslissing van rechter Juan Merchan om volgende week uitspraak te doen in de zwijggeldzaak. "Deze uitspraak volgt op een heksenjacht", meldt Trumps woordvoerder Steven Cheung in een verklaring. "Dit gaat in tegen het oordeel van het hooggerechtshof over immuniteit en andere jarenlange jurisprudentie", schrijft hij verder.

Rechter Merchan kondigde eerder vrijdag aan om 10 januari, ruim een week voor de inauguratie van Trump, uitspraak te doen. Een jury had hem al schuldig bevonden aan het sjoemelen met zijn boekhouding om zwijggeld te betalen aan pornoster Stormy Daniels.

Merchan liet al doorschemeren dat hij niet van plan is om een gevangenisstraf op te leggen, maar mogelijk blijft wel vaststaan dat Trump een misdaad heeft gepleegd. Het hof oordeelde in juli dat presidenten verregaande onschendbaarheid tegen strafrechtelijke vervolging genieten.

Trump had geprobeerd de zaak te laten schrappen omdat hij de verkiezingen heeft gewonnen, maar de rechter ging daar niet in mee. "Deze wetteloze zaak had nooit aangespannen mogen worden en de grondwet eist dat deze onmiddellijk wordt geseponeerd", schrijft de woordvoerder. "Trump zal blijven strijden tegen de heksenjacht."