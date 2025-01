Van Gerwen zelfkritisch na nederlaag: in begin moet je er staan

LONDEN (ANP) - Darter Michael van Gerwen was na de pijnlijke nederlaag in de WK-finale tegen Luke Littler kritisch op zichzelf. De 35-jarige Brabander keek na veertig minuten al tegen een achterstand van 4-0 aan en wist die in het vervolg niet meer goed te maken: 7-3.

"In de beginfase heb ik mezelf tekortgedaan. Dan moet je er juist staan, maar ik maakte fout na fout. Dan loop je achter de feiten aan", sprak Van Gerwen bij Viaplay. "Luke was messcherp, alle credits naar hem. Dat is de realiteit. Het is voor mij zuur en balen, maar ik kan wel verder met dit toernooi. Als je vooraf had gezegd dat ik de finale zou halen en daarin tegen Littler zou spelen, had ik daarvoor getekend. Maar als je dan in de finale staat en het lukt niet, baal je daar wel van."

Van Gerwen kreeg even hoop toen hij de vijfde set pakte met een finish van 132. "Toen wilde ik doorzetten, maar daarna gooide hij een geweldige leg. Dat was een 'klotemoment' voor mij. Het is wat het is. Ik heb veel tijd geïnvesteerd en hard moeten werken om dit te bereiken. Ik moet zorgen dat ik beter ga spelen", zei hij.

Littler is de jongste wereldkampioen ooit. "Dat is mooi, maar het ging er vandaag vooral om de finale te winnen en de beker omhoog te mogen houden. Het is ongelooflijk dat dat is gelukt", aldus de Brit, die over ruim twee weken 18 jaar wordt. "Ik wilde een snelle en goede start. Dat liep zoals gewenst. Ook daarna kon ik mijn zenuwen in bedwang houden."