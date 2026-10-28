Trump eist terugtrekking Senaatskandidaat Alaska na NYT-artikel

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump eist dat de Democratische kandidaat voor de Senaat in Alaska, Mary Peltola, zich terugtrekt uit de verkiezingen. Dat schrijft hij op Truth Social. Dat doet Trump na een artikel van de New York Times waarin staat dat haar medewerkers maandenlang bezig zijn geweest met het werven van kandidaten om de Republikeinse kandidaat Dan S. Sullivan dwars te zitten. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij het kandidaat stellen van iemand met dezelfde naam: Dan J. Sullivan.

The New York Times meldt dat het niet illegaal is om kandidaten te werven om een tegenstander te verzwakken. Trump spreekt in zijn bericht van fraude en een "illegaal complot om kiezers in verwarring te brengen". "Zij mag niet meedoen", schrijft hij over Peltola, "en die NEP-Dan Sullivan evenmin".

Een democratische strateeg zou onder een schuilnaam door de staat Alaska zijn gereisd om potentiële kandidaten te benaderen. Een van hen zou Dan J. Sullivan zijn geweest. Tijdens de campagne was er veel gedoe over de twee kandidaten met dezelfde naam. Dit zou voor verwarring zorgen op het stembiljet en zo mogelijk kiezers op het verkeerde spoor zetten.

Rechtszaak

Dit soort tactieken zijn de afgelopen jaren, ook in Alaska, door Democraten en Republikeinen toegepast. Het laat volgens The New York Times wel zien hoe ver de Democraten gaan om een voordeel te halen in de Senaatsverkiezingen. De vierde kandidaat op de stemlijst, de Republikein Gerald Heikes, zou ook gerekruteerd zijn. De voormalige Democratische campagneleider laat aan de krant weten dat Peltola zelf niet betrokken was bij de acties, maar dat ze zich er wel bewust van was.

Het wordt volgens peilingen erg spannend of de Democraten een meerderheid weten te behalen in de Senaat op 3 november. Alaska wordt daarvoor gezien als een van de belangrijkste staten.

De regering-Trump heeft al preventief een rechtszaak aangespannen tegen het erkennen van de uitkomst voor het geval de Republikeinse Sullivan de verkiezing verliest. Het campagneteam van Peltola heeft herhaaldelijk ontkend betrokken te zijn geweest bij de kandidatuur van Dan J. Sullivan. Volgens Trump is hiermee meineed gepleegd.