Slik je elke dag een tabletje vitamine B6 dat je online hebt besteld? Kijk dan even op het etiket. De Consumentenbond meldde op 27 oktober dat hij bij webwinkels tien supplementen vond met meer dan de wettelijke toegestane hoeveelheid van maximaal 21 milligram. Wie dat lang slikt, loopt risico: langdurig gebruik van te veel B6 kan zenuwschade veroorzaken.

In vier van die potjes zat 100 milligram per pil, 5 keer meer dan wettelijk toegestaan.

Amazon verkocht negen van de tien te sterke potjes

De bond keek naar het aanbod van webwinkels als Amazon, Bol, De Online Drogist en Vitaminstore. Vooral bij Amazon was het raak: Amazon bood 9 van de 10 tabletten met een te hoge dosis vitamine B6 aan, Bol 3. Sommige producten lagen dus bij allebei in de webwinkel.

Nadat de bond aan de bel trok, verdwenen de producten. Onder meer Amazon, Bol en De Online Drogist haalden de te sterke pillen uit hun assortiment. Ze beloofden hun controles aan te scherpen. Heb je zo'n potje eerder gekocht, dan staat het misschien nog gewoon in je keukenkastje.

Ook binnen de wet kan het te veel zijn

De grens van 21 milligram geldt al een tijd. Vanaf 1 oktober 2018 staat in de Warenwet dat in supplementen niet meer dan 21 milligram vitamine B6 per dag mag zitten. Volgens de Europese voedselautoriteit EFSA is dat te ruim. Die verlaagde de grens in 2023 naar 12 milligram per dag.

Daardoor is de groep potjes die eigenlijk te sterk is veel groter dan tien. De bond vond nog eens 21 supplementen die wel aan de Nederlandse wet voldoen, maar meer vitamine B6 bevatten dan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) veilig acht. Let op: die 12 milligram is volgens drogisterijketen Etos de totale hoeveelheid vitamine B6 per dag, dus uit voeding en eventuele supplementen samen.

Een pil van 21 milligram is dus wel legaal, maar zit bijna twee keer boven wat de EFSA nog veilig vindt.

Twee fabrikanten verlagen hun dosering niet

De Consumentenbond sprak ook met fabrikanten. VitOrtho en VCL laten weten geen plannen te hebben om de dosering B6 te verlagen. Bonusan doet dat wel, maar pas vanaf begin 2027. De bond wil daarom dat de overheid ingrijpt, met strengere controles en een lagere wettelijke bovengrens.

Dat de wet omlaag moet, is geen nieuw idee. Bijna twee jaar geleden schreef Bijwerkingencentrum Lareb dat het ministerie van VWS voornemens is het maximumgehalte B6 dat aanwezig mag zijn in voedingssupplementen hierop aan te passen. In de wet staat nog altijd 21 milligram.

Tintelende handen of voeten? Dan is dit het signaal

Te veel B6 tast de zenuwen in armen en benen aan. Volgens de Consumentenbond kan dat tintelingen, gevoelloosheid en hevige zenuwpijn in handen en voeten veroorzaken. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot eind 2024 in totaal 238 meldingen van zenuwschade na gebruik van B6-supplementen. Volgens Lareb ging het in 79 van die gevallen om een product met een dagdosering van 12 milligram of minder.

Zoveel B6 heb je echt nodig

Veel minder dan in die pillen zit. Het Voedingscentrum noemt een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 1,5 milligram voor volwassen vrouwen en mannen tot 50 jaar, en 1,8 milligram voor mannen van 51 jaar en ouder. B6 zit vooral in vlees, eieren, vis, brood en graanproducten. Van gewoon eten krijg je geen overdosis: dat gebeurt volgens het Voedingscentrum alleen als je te veel vitaminesupplementen gebruikt of vitaminesupplementen met grote hoeveelheden vitamine B6.

Een tablet van 100 milligram bevat dus ruim 66 keer de aanbevolen hoeveelheid voor een volwassen vrouw.

Zo check je je eigen potje

Zoek op het etiket hoeveel milligram B6 er per dagdosering in zit, niet per tablet: twee tabletjes per dag tellen dubbel.

Meer dan 21 milligram? Dan zit je boven de wettelijke grens. Meer dan 12 milligram? Dan zit je boven het EFSA-advies.

Tel alles bij elkaar op. Etos raadt aan om te kijken hoeveel je in totaal binnenkrijgt als je naast B6 ook een multivitamine of vitamine B-complex slikt.

Het Voedingscentrum adviseert om via een supplement niet meer dan 100 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te nemen. Op het etiket zie je dat bij de referentie-inname (RI).

Neem contact op met de huisarts als je klachten ervaart bij het gebruik van vitamine B6-supplementen.

De bond waarschuwt al jaren voor te sterke B6-pillen. In 2018 vond hij nog 23 potjes boven de wettelijke grens, waarvan er een zelfs 250mg B6, bijna 12 keer de toegestane dosis bevatte. Welke supplementen wel zin hebben, las je eerder bij ons in 'Welke supplementen werken echt? Een arts vond tussen duizenden potjes drie pareltjes'. Voor B6 geldt in elk geval: meer is niet beter.