Trump: extreemlinks politiek geweld heeft te veel levens geëist

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een video op Truth Social de moord op de Amerikaanse conservatieve influencer Charlie Kirk (31), een "zwarte bladzijde voor Amerika" genoemd.

In de vier minuten durende video, opgenomen in de Oval Office, prijst Trump Kirk als "een martelaar voor de vrijheid". Ook zegt hij dat "extreemlinks politiek geweld te veel onschuldige mensen heeft getroffen en te veel levens heeft geëist".

Volgens Trump moeten alle Amerikanen en de media onder ogen zien dat deze moord het tragische gevolg is van het demoniseren van andersdenkenden. "Dit soort taal is direct verantwoordelijk voor het terrorisme dat we vandaag de dag in ons land zien."

Trump belooft in de video iedereen op te sporen die betrokken is geweest bij de moord "inclusief de organisaties die dit hebben gefinancierd en ondersteund. Ook pakken we degenen aan die het gemunt hebben op onze rechters, wetshandhavers en iedereen die zorgt voor orde in ons land."