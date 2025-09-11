Stroomstoring Berlijn na 48 uur nog niet voorbij

BERLIJN (ANP) - De grote stroomstoring die Berlijn in de nacht van maandag op dinsdag trof, is na 48 uur nog niet helemaal verholpen. Naar verwachting wordt de stroomvoorziening voor alle getroffen klanten in de loop van donderdag hersteld, meldt netbeheerder Stromnetz Berlin.

Aanvankelijk zaten bijna 50.000 huishoudens zonder stroom. Ongeveer 20.000 klanten zijn nu nog steeds getroffen door de storing. De netbeheerder roept alle klanten die wel weer elektriciteit hebben op om hun stroomverbruik te beperken, om zo meer klanten op het net te kunnen aansluiten.

Uit de eerste onderzoeksresultaten kwam naar voren dat sprake is van sabotage. De politie meldde dat hoogspanningsmasten in stadsdeel Johannisthal in brand waren gestoken. Daarbij leek een brandversnellend middel te zijn gebruikt.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk zou kunnen zijn.