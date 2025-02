Tsitsipas verslaat met Griekspoor laatste Nederlander in Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor (28) wist in de tweede ronde van het ABN AMRO Open tegen Stefanos Tsitsipas (26) niet opnieuw boven zichzelf uit te stijgen. De nummer 1 van Nederland ging in drie sets strijdend ten onder tegen de als zesde geplaatste Griek: 7-6 (5) 6-7 (6) 5-7. Daarmee is de laatste Nederlander uit het tennistoernooi van Rotterdam verdwenen.

Tsitsipas treft vrijdag Mattia Bellucci in de kwartfinales. Deze Italiaanse qualifier schakelde het Nederlandse talent Mees Röttgering en de Russische wereldtopper Daniil Medvedev uit.

Griekspoor en Tsitsipas waren voor redelijk gevulde tribunes in de eerste set aan elkaar gewaagd. Beide tennissers leverden één keer een servicebeurt in, waarna Griekspoor de set in de tiebreak naar zich toe trok. De tweede set verliep zonder breaks. Dit keer was Tsitsipas in de beslissende reeks de betere. In de derde set leek het opnieuw op een tiebreak uit te draaien, maar Tsitsipas brak in de elfde game opnieuw. De nummer 12 van de wereld serveerde het daarna zelf uit.