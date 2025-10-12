ECONOMIE
Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

Economie
door Gerard Driehuis
zondag, 12 oktober 2025 om 6:05
De kloof tussen huizenprijzen en inkomen bereikt in Europese hoofdsteden recordhoogtes. Amsterdammers betalen inmiddels meer dan 8.800 euro per vierkante meter.
Extreme prijsverschillen tussen EU-hoofdsteden
De woningmarkt in Europese hoofdsteden toont extreme verschillen.1​ In Parijs betalen kopers een recordbedrag van 14.900 euro per vierkante meter.Amsterdam volgt met 8.800 euro per vierkante meter, terwijl Boekarest slechts 1.500 euro vraagt.
​ Deze prijsverschillen weerspiegelen niet alleen economische verschillen, maar ook schaarste en beleggingsdruk.
Het contrast wordt nog scherper wanneer we kijken naar Oost-Europa. Warschau noteert ongeveer 4.300 euro per vierkante meter, een verdubbeling in vijf jaar. Praag overschrijdt inmiddels de grens van 5.600 euro per vierkante meter. ​ Zelfs traditioneel goedkopere hoofdsteden zoals Boedapest zien prijzen stijgen naar 2.862 euro​
In Amsterdam moeten kopers 15,1 keer hun bruto jaarinkomen opzij leggen voor een appartement van 70 vierkante meter
Betaalbaarheid onder druk
De betaalbaarheid van woningen verslechtert dramatisch in veel EU-hoofdsteden.​ In Amsterdam moeten kopers 15,1 keer hun bruto jaarinkomen opzij leggen voor een appartement van 70 vierkante meter. ​ Praag volgt met 13,5 keer het jaarinkomen, wat de stad vrijwel onbetaalbaar maakt voor lokale bewoners. Athene completeert de top drie met 13,3 keer het bruto jaarinkomen.
Scandinavië is goedkoop2
Scandinavische hoofdsteden bieden een opvallend contrast. In Kopenhagen hebben kopers slechts 4,7 keer hun jaarinkomen nodig voor dezelfde 70 vierkante meter. ​ Stockholm kent weliswaar hoge vierkante meterprijzen rond 8.500 euro, maar de hogere inkomens compenseren dit. ​ Helsinki blijft relatief betaalbaar ondanks de noordelijke ligging.​

Overzicht huizenprijzen EU-hoofdsteden

HoofdstadPrijs per m² (EUR)Verhouding tot inkomen*Land
Amsterdam8.80015,1xNederland
Athene2.97213,3xGriekenland
Berlijn7.3007,8xDuitsland
München**10.9008,4xDuitsland
Boedapest2.86210,2xHongarije
Stockholm8.5006,2xZweden
Boekarest1.5046,8xRoemenië
Kopenhagen6.5004,7xDenemarken
Wenen6.2846,5xOostenrijk
Madrid5.0697,3xSpanje
Praag5.60013,5xTsjechië
Dublin4.62810,2xIerland
Brussel5.1387,1xBelgië
Warschau4.3007,9xPolen
Rome3.3285,3xItalië
Lissabon5.2398,9xPortugal
Zagreb2.2007,5xKroatië
Ljubljana2.6106,9xSlovenië
Bratislava4.0009,2xSlowakije
Tallinn2.2005,8xEstland
Riga2.3006,4xLetland
Vilnius2.4006,8xLitouwen
Valletta3.2006,1xMalta
Nicosia2.5005,9xCyprus
Sofia1.6007,2xBulgarije
Helsinki5.8005,4xFinland
*Aantal bruto jaarinkomens nodig voor 70m² woning **München ter vergelijking (Berlijn is hoofdstad)
De enorme prijsverschillen tussen EU-hoofdsteden tonen een verdeeld Europa. ​ Westelijke hoofdsteden kampen met acute woningschaarste en beleggingsdruk. Oostelijke hoofdsteden inhalen snel, maar blijven vooralsnog betaalbaarder.Voor Nederlandse kopers die over de grens kijken, bieden steden als Berlijn, Brussel en zelfs Praag interessante alternatieven met betere prijs-kwaliteitsverhoudingen.

