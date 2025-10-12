De kloof tussen huizenprijzen en inkomen bereikt in Europese hoofdsteden recordhoogtes. Amsterdammers betalen inmiddels meer dan 8.800 euro per vierkante meter.

Extreme prijsverschillen tussen EU-hoofdsteden

​ Deze prijsverschillen weerspiegelen niet alleen economische verschillen, maar ook schaarste en beleggingsdruk.

Het contrast wordt nog scherper wanneer we kijken naar Oost-Europa. Warschau noteert ongeveer 4.300 euro per vierkante meter, een verdubbeling in vijf jaar. Praag overschrijdt inmiddels de grens van 5.600 euro per vierkante meter. ​ Zelfs traditioneel goedkopere hoofdsteden zoals Boedapest zien prijzen stijgen naar 2.862 euro​

In Amsterdam moeten kopers 15,1 keer hun bruto jaarinkomen opzij leggen voor een appartement van 70 vierkante meter

Betaalbaarheid onder druk

De betaalbaarheid van woningen verslechtert dramatisch in veel EU-hoofdsteden.​ In Amsterdam moeten kopers 15,1 keer hun bruto jaarinkomen opzij leggen voor een appartement van 70 vierkante meter. ​ Praag volgt met 13,5 keer het jaarinkomen, wat de stad vrijwel onbetaalbaar maakt voor lokale bewoners. Athene completeert de top drie met 13,3 keer het bruto jaarinkomen.

Scandinavië is goedkoop2

Scandinavische hoofdsteden bieden een opvallend contrast. In Kopenhagen hebben kopers slechts 4,7 keer hun jaarinkomen nodig voor dezelfde 70 vierkante meter. ​ Stockholm kent weliswaar hoge vierkante meterprijzen rond 8.500 euro, maar de hogere inkomens compenseren dit. ​ Helsinki blijft relatief betaalbaar ondanks de noordelijke ligging.​

Overzicht huizenprijzen EU-hoofdsteden

Hoofdstad Prijs per m² (EUR) Verhouding tot inkomen* Land Amsterdam 8.800 15,1x Nederland Athene 2.972 13,3x Griekenland Berlijn 7.300 7,8x Duitsland München** 10.900 8,4x Duitsland Boedapest 2.862 10,2x Hongarije Stockholm 8.500 6,2x Zweden Boekarest 1.504 6,8x Roemenië Kopenhagen 6.500 4,7x Denemarken Wenen 6.284 6,5x Oostenrijk Madrid 5.069 7,3x Spanje Praag 5.600 13,5x Tsjechië Dublin 4.628 10,2x Ierland Brussel 5.138 7,1x België Warschau 4.300 7,9x Polen Rome 3.328 5,3x Italië Lissabon 5.239 8,9x Portugal Zagreb 2.200 7,5x Kroatië Ljubljana 2.610 6,9x Slovenië Bratislava 4.000 9,2x Slowakije Tallinn 2.200 5,8x Estland Riga 2.300 6,4x Letland Vilnius 2.400 6,8x Litouwen Valletta 3.200 6,1x Malta Nicosia 2.500 5,9x Cyprus Sofia 1.600 7,2x Bulgarije Helsinki 5.800 5,4x Finland

*Aantal bruto jaarinkomens nodig voor 70m² woning **München ter vergelijking (Berlijn is hoofdstad)

De enorme prijsverschillen tussen EU-hoofdsteden tonen een verdeeld Europa. ​ Westelijke hoofdsteden kampen met acute woningschaarste en beleggingsdruk. Oostelijke hoofdsteden inhalen snel, maar blijven vooralsnog betaalbaarder.Voor Nederlandse kopers die over de grens kijken, bieden steden als Berlijn, Brussel en zelfs Praag interessante alternatieven met betere prijs-kwaliteitsverhoudingen.