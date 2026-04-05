Trump geeft Iran tot dinsdagavond om Straat van Hormuz te openen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat zijn ultimatum aan Iran om de Straat van Hormuz te openen dinsdagavond afloopt. "Als ze tegen dinsdagavond niets ondernemen, zullen ze geen elektriciteitscentrales meer hebben en zullen er geen bruggen meer overeind staan," aldus Trump in een interview met The Wall Street Journal.

Later plaatste Trump een bericht op sociale media, zonder daarbij Iran of andere details te noemen: "Dinsdag, 20.00 uur Eastern Time!" (woensdag 02.00 uur Nederlandse tijd).

In een afzonderlijk bericht, eerder op zondag, had Trump al gezegd dat Iran te maken zou krijgen met aanvallen op de infrastructuur als het de zeestraat niet tegen dinsdag zou openen. Hij noemde daarbij echter geen specifiek tijdstip.