Pogacar kijkt uit naar historische recordpoging in Parijs-Roubaix

OUDENAARDE (ANP) - Tadej Pogacar kijkt na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen uit naar de volgende koers. Over een week kan de Sloveen in Parijs-Roubaix geschiedenis schrijven door als eerste wielrenner ooit alle vijf de zogenoemde monumenten op rij te winnen. "De motivatie is hoog, de druk is laag", grapte Pogacar na de Ronde van Vlaanderen. "Net als de druk in de banden."

In Vlaanderen rekende Pogacar af met onder anderen Mathieu van der Poel. De Nederlander was de renner die het langst in staat was de wereldkampioen te volgen. "Er was niet veel tijd om te praten", zei Pogacar, die Van der Poel niet onderschatte. "Misschien blufte hij wel, misschien niet. Je moet daar altijd rekening mee houden."

Uiteindelijk wist hij Van der Poel op de Oude Kwaremont achter zich te laten. Van der Poel zei dat hij op dat moment 650 watt wegtrapte op zijn krachtmeter. "Ik weet het niet, ik zou later moeten kijken", zei Pogacar over zijn eigen waardes op die klim. "Ik denk dat we vandaag een van de beste beklimmingen van de Kwaremont hebben laten zien."

'Bijzonder toeval'

Terugblikkend op een incident in het begin van de wedstrijd sprak Pogacar van "een bijzonder toeval". Een trein hield een deel van het peloton tegen. Hijzelf zat bij het voorste deel van het peloton, dat door rood reed bij de spoorwegovergang. "Hoe kan je binnen een seconde stoppen?"

De Sloveen was ontevreden over het feit dat de kopgroep vervolgens gewoon door mocht rijden van de jury. Maar hij bedankte zijn ploeggenoot die het gat met de kopgroep controleerde. De openbaar aanklager van de provincie Oost-Vlaanderen heeft tegen persbureau Belga gezegd dat de renners die door rood reden vervolgd zullen worden.