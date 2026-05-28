ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: geen zorgen om politieke gevolgen van oorlog met Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 2:54
anp280526005 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat hij zich geen zorgen maakt over de politieke gevolgen van een langdurig conflict met Iran. Hij deed die uitspraak tijdens een kabinetsvergadering in het Witte Huis.
Volgens Trump "hebben de Iraanse leiders zich vergist als ze dachten dat de tussentijdse verkiezingen in november hem tot een akkoord zouden dwingen".
"Ze dachten dat ze me wel zouden uitputten", zei Trump tijdens de kabinetsvergadering, verwijzend naar het Iraanse leiderschap. "Weet je, we putten hem wel uit. Hij heeft de tussentijdse verkiezingen. Maar ik geef niets om de tussentijdse verkiezingen."
Trump zei eerder op woensdag nog "niet tevreden" te zijn over de vredesdeal met Iran die op tafel ligt. "Maar dat komt wel", aldus de Amerikaanse president.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

festival-medium

Waarom jij minder bijzonder bent dan je denkt.

Loading