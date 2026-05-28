ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse media melden explosies nabij havenstad Bandar Abbas

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 2:56
anp280526006 1
TEHERAN (ANP) - In de nacht van woensdag op donderdag zijn drie explosies gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat meldden Iraanse media donderdagochtend vroeg.
Ook zou volgens de berichtgeving de Iraanse luchtverdediging enkele minuten zijn geactiveerd. De autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de explosies.
De stad ligt in de zuidelijke provincie Hormozgan aan de Straat van Hormuz. Eerder deze week schonden de VS volgens Iran al het staakt-het-vuren door Hormozgan aan te vallen. De VS vielen daar naar eigen zeggen mijnenleggers en raketlanceerinstallaties aan. Iran sprak van "agressieve en ongerechtvaardigde acties".
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

festival-medium

Waarom jij minder bijzonder bent dan je denkt.

Loading