Trump: groot deel van Iraans leiderschap omgekomen

WASHINGTON (ANP) - Volgens president Donald Trump is een groot deel van de Iraanse leiding omgekomen bij de gezamenlijke Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. "Een groot deel wel, ja. We weten niet alles, maar een groot deel wel. Het was een zeer krachtige aanval", zei hij zaterdag in een telefoongesprek met ABC News.

Trump sprak zich verder optimistisch uit over het verloop van de operatie. "Het gaat zeer goed", aldus de president. Op de vraag hoe lang de operatie zal duren, antwoordde hij: "Zo lang als we willen, eigenlijk. Maar het heeft al zoveel schade aangericht. Ze zijn in wezen uitgeschakeld."

Over een mogelijke nieuwe Iraanse leider zei Trump dat de VS "een zeer goed idee" hebben wie dat zou kunnen zijn. Israël beweert dat ayatollah Ali Khamenei is omgekomen en dat zijn lichaam is gevonden. Teheran spreekt dit tegen.