Explosies te horen in delen van Israël, ook in Tel Aviv

TEL AVIV (ANP/AFP) - In verschillende delen van Israël waren zaterdagavond meerdere explosies te horen, nadat het Israëlische leger meldde dat Iran een nieuwe reeks raketten had gelanceerd.

Journalisten van het Franse persbureau AFP melden een reeks explosies in het centrale deel van Israël en in onder meer de steden Jeruzalem en Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Ook in Tel Aviv meldt een verslaggever een grote explosie te hebben gehoord. Volgens Israëlische hulpdiensten raakte in die stad zeker één persoon zwaargewond. Het slachtoffer zou in kritieke toestand verkeren.

Medisch personeel en veiligheidstroepen zouden ook zijn opgeroepen na meldingen van een inslag van een ballistische raket in centraal Israël, schrijft The Times of Israel. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers door de inslag.

Iran heeft bevestigd nieuwe aanvallen te hebben uitgevoerd op Israëlische bases en het ministerie van Defensie. Eerder op zaterdag voerde Iran al verschillende aanvallen uit op onder meer Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Het ging daarbij om vergelding voor Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran.