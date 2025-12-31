Trump haalt hard uit naar George Clooney om Franse naturalisatie

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft fel uitgehaald naar acteur George Clooney, nadat bekend was geworden dat de Hollywoodster de Franse nationaliteit heeft gekregen. Trump greep het nieuws aan om zowel de acteur als de Franse regering te bekritiseren.

"Goed nieuws!", schreef Trump op Truth Social cynisch over de naturalisatie van Clooney, zijn vrouw Amal en hun twee kinderen. Volgens de president gaat Frankrijk echter gebukt onder een "enorm misdaad- en immigratieprobleem". Trump vergeleek de situatie in Frankrijk met die in de VS onder zijn voorganger Joe Biden.

Trump noemde de 64-jarige Oscarwinnaar Clooney een "middelmatige" acteur die volgens hem meer bekendheid geniet door zijn politieke bemoeienis dan door zijn films. Clooney is al jaren een prominente steunpilaar van de Democraten en een fel criticus van Trump. De president herinnerde zijn volgers er fijntjes aan dat Clooney zich tijdens de verkiezingscampagne van 2024 publiekelijk tegen Biden keerde om diens hoge leeftijd.