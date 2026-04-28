Trump haalt uit naar Duitse bondskanselier Merz

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Merz zei maandag dat de VS de oorlog tegen Iran zonder strategie zijn begonnen en dat het land nu vernederd wordt door het Iraanse leiderschap. "Hij weet niet waar hij het over heeft!", schrijft Trump als reactie op zijn Truth Social.

"Geen wonder dat het zo slecht gaat met Duitsland, zowel economisch als op andere vlakken", aldus Trump. Volgens hem vindt Merz het "oké voor Iran om een kernwapen te hebben".

De bondskanselier zei maandag bij een bezoek aan een school in het westen van Duitsland dat de oorlog met Iran zo snel mogelijk moet worden beëindigd. Het gebrek aan strategie van de Amerikanen maakt het volgens Merz des te moeilijker om een einde aan het conflict te maken.