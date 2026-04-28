Zorgen over OpenAI en duurdere olie duwen Wall Street in het rood

NEW YORK (ANP) - Beleggers in New York verzilverden dinsdag een deel van hun winsten, na de recordstanden op de koersenborden vorige week. Het sentiment werd gedrukt door stijgende olieprijzen en een zorgwekkend bericht over AI-bedrijf OpenAI.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft OpenAI zijn eigen doelstellingen voor nieuwe gebruikers en omzet niet gehaald. Ook zou financieel topvrouw Sarah Friar hebben gezegd dat er zorgen zijn binnen het bedrijf dat toekomstige rekenkrachtcontracten misschien niet nageleefd kunnen worden als de omzet niet snel genoeg groeit. Dit riep de vraag op bij beleggers of het bedrijf achter chatbot ChatGPT zijn enorme investeringen in AI wel kan blijven bekostigen.

De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, verloor 0,5 procent op 7138,80 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,9 procent tot 24.663,80 punten, terwijl de Dow-Jonesindex de schade beperkt hield tot een min van nog geen 0,1 procent op 49.141,93 punten.