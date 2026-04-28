Belgische tennisser Blockx in kwartfinale masterstoernooi Madrid

MADRID (ANP/BELGA) - Tennisser Alexander Blockx heeft voor het eerst de kwartfinale van een masterstoernooi gehaald. De 21-jarige Belg deed dat in Madrid, waar hij in de vierde ronde afrekende met Francisco Cerúndolo. De Argentijn haalde vorig jaar nog de halve finales in Madrid.

Blockx stuntte maandag in de derde ronde ook al tegen de als derde geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime. Dat betekende zijn eerste zege tegen een speler uit de top tien van de wereldranglijst.

In de kwartfinale neemt Blockx het op tegen de als twaalfde geplaatste Noor Casper Ruud.