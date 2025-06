Trump herhaalt dat nucleair programma Iran zwaar beschadigd is

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Den Haag beklemtoond dat het nucleaire programma van Iran zwaar beschadigd is en tientallen jaren achteruit is gezet. Als Iran weer begint met het nucleaire programma door uranium te verrijken, kan er een nieuwe Amerikaanse aanval komen, bevestigde Trump desgevraagd.

De informatie van inlichtingendiensten is nog "niet doorslaggevend" volgens Trump. "We weten het niet, maar het was heel erg, er was vernietiging", zei hij. De nieuwszender CNN en de krant The New York Times meldden dat het nucleaire programma van Iran door de bombardementen slechts enkele maanden vertraging oploopt volgens eerste inlichtingen. Trump hekelde dat bericht eerder al.