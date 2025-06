Trump: hoop op bestand, maar soms moeten landen het uitvechten

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag te hopen dat Israël en Iran tot een staakt-het-vuren kunnen komen, maar voegde daaraan toe dat landen het soms eerst "moeten uitvechten".

Tegenover journalisten, vlak voor zijn vertrek naar de G7-top in Canada, verklaarde Trump dat de Verenigde Staten Israël blijven steunen. Op de vraag of hij de Amerikaanse bondgenoot had verzocht de aanvallen op Iran te stoppen, gaf hij geen duidelijk antwoord.

Eerder zondag meldden media dat Trump de afgelopen dagen een Israëlisch plan heeft tegengehouden om de Iraanse opperste leider ayatollah Ali Khamenei te vermoorden.