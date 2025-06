Opnieuw protest in Spaanse steden tegen massatoerisme

PALMA (ANP/DPA) - In meerdere Spaanse steden zijn zondag duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen massatoerisme. In Palma op Mallorca, Barcelona, San Sebastián en Granada riepen demonstranten op tot strengere regels voor de toeristenindustrie, melden Spaanse media.

In Palma kwamen volgens de politie zo'n 8000 mensen bijeen. De actie werd georganiseerd door Minder Toerisme, Meer Leven, dat onder meer een limiet op het aantal toeristen en een verbod op vakantieverhuur eist.

Ook in San Sebastián demonstreerden zo'n 500 mensen tegen het "buiten controle geraakte" toerisme, dat volgens hen leidt tot een wooncrisis. In Barcelona liepen 600 betogers mee in een protest dat uitmondde in kritiek op de geplande uitbreiding van luchthaven El Prat.

Op de Balearen, waar vorig jaar een recordaantal van 19 miljoen toeristen kwam, groeit de roep om verandering. Hoewel toerisme meer dan 40 procent van de economie beslaat, ervaren veel inwoners vooral hoge woonkosten, drukte en lage lonen.