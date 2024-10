Trump houdt campagnebijeenkomst gekleed in outfit vuilnisman

GREEN BAY (ANP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump betrad bij zijn campagnebijeenkomst in de staat Wisconsin het podium gekleed in een oranje en geel veiligheidsvest, een typisch kledingstuk gedragen door onder anderen vuilnisverwerkers in de Verenigde Staten. Trump verwijst hiermee naar de uitspraak die de Amerikaanse president Joe Biden op dinsdag deed, waarin Biden aanhangers van Trump als "afval" beschreef.

Biden reageerde met zijn uitspraak op de komiek Tony Hinchcliffe die zondag tijdens een campagnebijeenkomst van Trump Puerto Rico een "eiland van afval" noemde.

Kort voor de bijeenkomst verscheen de oud-president in een vuilniswagen met een Trump-logo op de zijkant, terwijl hij zich tegen verslaggevers beklaagde over de uitspraak van Joe Biden. Hij zei dat zijn supporters "geen afval zijn". "Ik kan je vertellen wie het echte vuilnis is, maar dat zullen we niet zeggen", aldus CNN. Voordat hij wegreed zei de presidentskandidaat nog: "Wat vind je van mijn vuilniswagen? Deze wagen is ter ere van Kamala en Joe Biden."

De Amerikaanse president Joe Biden kwam na zijn uitspraak onder vuur te liggen. De uitspraak zorgde voor ophef op sociale media en Donald Trump noemde de uitspraak van Biden "verschrikkelijk". De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris probeerde afstand te nemen van de uitspraak door te zeggen dat ze vindt dat mensen die op Donald Trump stemmen niet aangemerkt moeten worden als "afval". Ze zei de president te willen zijn van alle Amerikanen, "of ze nu op mij hebben gestemd of niet".