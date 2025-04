Trump in Rome: deal Oekraïne en Rusland is heel dichtbij

ROME (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft na aankomst in Italië laten weten dat Rusland en Oekraïne "heel dicht bij" een deal zijn. "De twee partijen moeten elkaar ontmoeten, op heel hoog niveau, om het akkoord te sluiten", schreef Trump op zijn platform Truth Social. Trump is in Rome voor de begrafenis van paus Franciscus zaterdag.

De Amerikaanse Oekraïne-gezant Steve Witkoff sprak vrijdag in Moskou drie uur met de Russische president Vladimir Poetin. Trump schrijft in zijn bericht over "een goede dag vol gesprekken en ontmoetingen" en stelt dat de partijen "het op de meeste punten eens zijn".

De Amerikaanse voorstellen voor vrede zouden veel gunstiger uitpakken voor Moskou dan voor Kyiv. Oekraïne zou geen NAVO-lid mogen worden, de Krim moeten opgeven en Rusland zou ook ander veroverd gebied mogen houden. De VS hebben gedreigd zich terug te trekken uit de onderhandelingen als er niet snel vooruitgang wordt geboekt.

NAVO-baas Mark Rutte zei na een gesprek met Trump in het Witte Huis deze week dat Rusland nu stappen moet zetten in de onderhandelingen en niet Oekraïne. "Er ligt nu iets op tafel waarbij de Oekraïners echt meewerken. Ik denk dat de bal nu duidelijk bij de Russen ligt", aldus Rutte.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, zei donderdag in een interview met het Amerikaanse CBS News dat de onderhandelingen de goede kant op gaan. Wel zei hij dat het vredesakkoord moet worden verfijnd, zonder in details te treden.

De Nederlandse defensieminister Ruben Brekelmans zei vrijdag nog dat hij op zeer korte termijn geen akkoord voorziet. Een vredesdeal is "ingewikkeld", zei hij.