Politie: gedode verdachte Capelle is meermalen gewaarschuwd

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Voordat een agent van de Rotterdamse politie in Capelle aan den IJssel zondagmiddag de gewapende verdachte van een beroving neerschoot, is die persoon "heel vaak gewaarschuwd", zegt een politiewoordvoerder ter plaatse tegen de NOS.

"We hebben tegen hem gezegd: 'je bent aangehouden, wij zijn de politie. Blijf staan, laat het wapen vallen'. Uiteindelijk heeft hij niet geluisterd, is hij gaan rennen en hebben wij geschoten", aldus de zegsvrouw.

De nog onbekende verdachte overleed bij een vestiging van McDonald's aan zijn verwondingen. Hij werd verdacht van het beroven van een fatbike onder dreiging van een vuurwapen elders in Capelle aan den IJssel.

Op berichtenplatform X circuleren beelden van enkele seconden waarop te zien zou zijn dat een agent de verdachte achtervolgt en neerschiet.