ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie: gedode verdachte Capelle is meermalen gewaarschuwd

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 20:37
anp210925134 1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Voordat een agent van de Rotterdamse politie in Capelle aan den IJssel zondagmiddag de gewapende verdachte van een beroving neerschoot, is die persoon "heel vaak gewaarschuwd", zegt een politiewoordvoerder ter plaatse tegen de NOS.
"We hebben tegen hem gezegd: 'je bent aangehouden, wij zijn de politie. Blijf staan, laat het wapen vallen'. Uiteindelijk heeft hij niet geluisterd, is hij gaan rennen en hebben wij geschoten", aldus de zegsvrouw.
De nog onbekende verdachte overleed bij een vestiging van McDonald's aan zijn verwondingen. Hij werd verdacht van het beroven van een fatbike onder dreiging van een vuurwapen elders in Capelle aan den IJssel.
Op berichtenplatform X circuleren beelden van enkele seconden waarop te zien zou zijn dat een agent de verdachte achtervolgt en neerschiet.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

ANP-532160190

Twee tekenen dat je te veel geeft in een relatie en te weinig terugkrijgt

Loading