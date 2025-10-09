ECONOMIE
Trump: Israël en Hamas eens over eerste fase akkoord

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 1:55
WASHINGTON (ANP) - Hamas en Israël zijn het eens geworden over de eerste fase van een vredesakkoord. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn platform Truth Social.
"Ik ben zeer trots om te kunnen aankondigen dat zowel Israël als Hamas de eerste fase van ons vredesplan heeft goedgekeurd. Dit betekent dat alle gijzelaars zeer binnenkort zullen worden vrijgelaten en dat Israël zijn troepen zal terugtrekken tot een overeengekomen lijn - de eerste stappen richting een sterke, duurzame en blijvende vrede", schrijft Trump.
