Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is Nederlander

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 00:59
PARAMARIBO (ANP) - Het dodelijke ongeval waarbij zaterdagochtend in Paramaribo vier buspassagiers omkwamen, is veroorzaakt door een Nederlander, meldt de Surinaamse politie. De 36-jarige verdachte had geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden en zit in een politiecel.
Op videobeelden is te zien dat hij in zijn witte Jaguar-suv met volle vaart een voorrangsweg oversteekt zonder voorrang te verlenen aan een passagiersbus. Die gaat daarna enkele malen over de kop. De verdachte bleef ongedeerd en verklaarde dat de remmen van zijn auto weigerden. De politie heeft hem getest op alcohol en drugs, maar de uitslag is nog niet bekend.
Onder de overleden buspassagiers is een kind van acht jaar. In totaal zijn 21 passagiers zaterdagochtend naar ziekenhuizen gebracht voor behandeling en observatie.
De Surinaamse regering heeft laten weten mee te leven met nabestaanden en slachtoffers. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het verkeersongeval, dat een schok veroorzaakte in de Surinaamse samenleving.
