ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom twintigers massaal minder drinken

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 18 januari 2026 om 5:55
TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U
Nederlandse twintigers drinken opmerkelijk minder dan hun voorgangers, maar de roes verdwijnt niet uit hun leven: het verplaatst zich. Gezondheid, geld en generatieverschil duwen de alcoholconsumptie omlaag.
Uit de cijfers van de Nationale Drug Monitor blijkt dat overmatig drinken onder 25‑ tot 34‑jarigen tussen 2014 en 2023 is gedaald van 8,1 naar 5,3 procent. Ook de Leefstijlmonitor meldt dat overmatig en zwaar drinken in 2024 op het laagste niveau ooit zitten, waarmee Nederland de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord dichterbij ziet komen. Twintigers lopen daarin voorop: ze willen scherp op werk, sport en mentale gezondheid verschijnen, en een kater past slecht in een leven van prestatiedruk en dure huur.​
Dr. Carmen Voogt, projectleider en senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut: "Wat je ziet bij de algemene Nederlandse volwassen bevolking is dat er een trend gaande is dat overmatig drinken daalt over de tijd. De groep 25-30-jarigen valt daaronder. In 2024, de meest recente cijfers, dronk 5,5% van de volwassen bevolking overmatig ten opzichte van 9,9% in 2014." Overmatig drinken betekent: meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen, of meer dan 21 voor mannen. Ook zwaar drinken daalt op de lange termijn. "We zien die daling ook bij zwaar drinken. In 2024 dronk 7,2% zwaar en in 2014 was dat 9,2%."
Tegelijk zijn 0.0‑bieren en andere alcoholvrije drankjes in een paar jaar van curiositeit tot normaal geworden in kroeg en sportkantine, waardoor niet drinken geen sociaal isolement meer oplevert. En waar eerdere generaties hun eerste biertje al rond hun zestiende kochten, groeiden de huidige twintigers op met de 18‑plusgrens en campagnes als NIX18, wat samenhangt met minder vroeg en minder veel drinken. Op de achtergrond klinkt de waarschuwing van de WHO mee: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol, het risico op ziekte begint “bij de eerste druppel”.​

Lees ook

Ruim miljoen deelnemers Dry January. Groot percentage slaagt niet, hier een aantal tipsRuim miljoen deelnemers Dry January. Groot percentage slaagt niet, hier een aantal tips
Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”
Aan deze signalen zie je dat je te veel drinktAan deze signalen zie je dat je te veel drinkt
Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontesDoe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

Loading