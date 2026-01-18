Waarom twintigers massaal minder drinken

Nederlandse twintigers drinken opmerkelijk minder dan hun voorgangers, maar de roes verdwijnt niet uit hun leven: het verplaatst zich. Gezondheid, geld en generatieverschil duwen de alcoholconsumptie omlaag.

Uit de cijfers van de Nationale Drug Monitor blijkt dat overmatig drinken onder 25‑ tot 34‑jarigen tussen 2014 en 2023 is gedaald van 8,1 naar 5,3 procent. Ook de Leefstijlmonitor meldt dat overmatig en zwaar drinken in 2024 op het laagste niveau ooit zitten, waarmee Nederland de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord dichterbij ziet komen. Twintigers lopen daarin voorop: ze willen scherp op werk, sport en mentale gezondheid verschijnen, en een kater past slecht in een leven van prestatiedruk en dure huur.​

Dr. Carmen Voogt, projectleider en senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut: "Wat je ziet bij de algemene Nederlandse volwassen bevolking is dat er een trend gaande is dat overmatig drinken daalt over de tijd. De groep 25-30-jarigen valt daaronder. In 2024, de meest recente cijfers, dronk 5,5% van de volwassen bevolking overmatig ten opzichte van 9,9% in 2014." Overmatig drinken betekent: meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen, of meer dan 21 voor mannen. Ook zwaar drinken daalt op de lange termijn. "We zien die daling ook bij zwaar drinken. In 2024 dronk 7,2% zwaar en in 2014 was dat 9,2%."