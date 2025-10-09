Netanyahu roept donderdag kabinet bijeen voor goedkeuring deal

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu roept donderdag het kabinet bijeen om de vredesdeal met Hamas goed te keuren en de Israëlische gijzelaars terug te halen.

"Met Gods hulp brengen we ze allemaal naar huis", zei Netanyahu in een korte verklaring over de gijzelaars, nadat de Amerikaanse president Donald Trump het vredesakkoord had aangekondigd.

De deal komt twee jaar na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, waarbij twaalfhonderd Israëliërs werden gedood en 251 mensen gegijzeld werden. In de afgelopen twee jaar zijn volgens de autoriteiten in Gaza meer dan 67.000 mensen gedood door het Israëlische geweld en hevige bombardementen in de Palestijnse kuststrook. Er zouden nog twintig Israëlische gijzelaars in leven zijn.