ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu roept donderdag kabinet bijeen voor goedkeuring deal

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 1:57
anp091025003 1
TEL AVIV (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu roept donderdag het kabinet bijeen om de vredesdeal met Hamas goed te keuren en de Israëlische gijzelaars terug te halen.
"Met Gods hulp brengen we ze allemaal naar huis", zei Netanyahu in een korte verklaring over de gijzelaars, nadat de Amerikaanse president Donald Trump het vredesakkoord had aangekondigd.
De deal komt twee jaar na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, waarbij twaalfhonderd Israëliërs werden gedood en 251 mensen gegijzeld werden. In de afgelopen twee jaar zijn volgens de autoriteiten in Gaza meer dan 67.000 mensen gedood door het Israëlische geweld en hevige bombardementen in de Palestijnse kuststrook. Er zouden nog twintig Israëlische gijzelaars in leven zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

Loading