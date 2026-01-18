Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

Een restaurantimperium in een van de duurste skigebieden van Zwitserland, een villa en een vloot luxe auto's. Na de verwoestende brand in Crans-Montana, waarbij 40 mensen om het leven kwamen, vragen onderzoekers zich af: hoe zijn bareigenaren Jessica (40) en Jacques Moretti (49) in slechts tien jaar tijd zo rijk geworden? Dat schrijft Bild.

Saviano verwijst naar het criminele verleden van Jacques Moretti, die afkomstig is uit Corsica en in 2008 tot twaalf maanden gevangenisstraf werd veroordeeld voor zware pooierschap. "Hoe kan iemand met een verleden van prostitutie, fraude en ontvoering, zoals Jacques Moretti, twee nachtclubs runnen in een van Europa's belangrijkste toeristische bestemmingen?", vraagt ​​Saviano zich af.

Moretti's bliksemcarrière begon in 2001. Samen met twee zakenpartners richtte hij een schoonmaakbedrijf op voor campings en hotels op Corsica. Dit groeide al snel uit tot een netwerk van bedrijven in Frankrijk en Zwitserland. In 2004 opende Moretti een hotelmanagementbedrijf in Lausanne, een vastgoedbedrijf in het Franse Alpendorp La Clusaz en een massagesalon genaamd "Hot Rabbit Rendezvous" in Genève.

Volgens de Zwitserse krant "Blick" onderzochten de Franse autoriteiten Moretti al een jaar later – wegens het aanzetten tot prostitutie . Hij werd gearresteerd en bracht vier maanden in voorarrest door, tot maart 2006. In 2008 werd hij veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf voor pooierschap, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Na zijn vrijlating richtte Moretti een stripclub op Corsica op – en werd slechts een jaar later betrapt op fraude met de sociale zekerheid.

Hij mag in Frankrijk geen zaken meer doen. Maar in Zwitserland wel ! In 2015 verhuisden hij en zijn vrouw Jessica naar Crans-Montana en kochten ze de bar "Le Constellation". Volgens het nieuwsportaal "24heures" investeerde het echtpaar het equivalent van ongeveer € 367.000 in renovaties. Naar verluidt betaalden ze dit zelf, zonder een lening af te sluiten. Slechts vijf jaar later kochten ze het burgerrestaurant "Senso" en in 2023 openden ze het Corsicaanse specialiteitenrestaurant "Le Vieux Chalet" in hun geboorteplaats Lens, vlakbij Crans-Montana. "Allemaal zonder ook maar één hypotheek", vertelde advocaat Sébastien Fanti van de slachtoffers aan de krant "Le Parisien". Het echtpaar bezit naar verluidt nog twee andere panden in Lens, ter waarde van meer dan 1,2 miljoen Zwitserse frank (bijna € 1,3 miljoen), aldus het Zwitserse portaal "Inside Paradeplatz". Ook deze panden zouden de Moretti's naar verluidt volledig zelf hebben betaald, zonder schulden aan te gaan.