Meeste Nederlandse universiteiten zakken verder weg op ranglijst

LONDEN (ANP) - Voor het tweede jaar op rij zijn de meeste Nederlandse universiteiten gezakt op de wereldranglijst. Drie Nederlandse universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit in Nijmegen, staan op de slechtste plek ooit. Vakblad Times Higher Education vermoedt dat de neerwaartse trend doorzet, nu "bezuinigingen op hoger onderwijs meer impact beginnen te krijgen".

Van de twaalf Nederlandse universiteiten op de wereldranglijst zijn er acht gedaald, drie gestegen en is er een op dezelfde plek blijven staan. De Radboud Universiteit daalde elf plaatsen naar een gedeelde 154e plek. De Vrije Universiteit in Amsterdam daalde van de 136e naar de 176e plek.

De makers van de ranglijst zien de Nederlandse universiteiten wegglijden door een "afname van de kwaliteit van onderzoek" en lagere inkomsten.

Nederland heeft net als vorig jaar nog vijf universiteiten bij de beste honderd van de wereld. De TU Delft, op plek 57, is voor het derde jaar op rij het hoogst geclassificeerd. Vorig jaar stond de technische universiteit op de 56e plek, waardoor Nederland ook toen al niet meer in de top 50 vertegenwoordigd was. De Universiteit van Amsterdam zakt van plek 58 naar 62. De universiteiten in Wageningen (van 67 naar 66) en Leiden (van 73 naar 70) gaan iets omhoog. De Rijksuniversiteit Groningen zakt van plek 80 naar 82.

De overkoepelende organisatie Universiteiten van Nederland liet zich eerder al kritisch uit over de ranglijsten. Volgens de koepel zijn prestaties van onderwijsinstellingen heel moeilijk in cijfers uit te drukken. De koepel liet weten dat een ranglijst daarom kan leiden tot "arbitraire en betwistbare keuzes". De Universiteit Utrecht levert al enkele jaren geen gegevens aan en ontbreekt daardoor op de ranglijst.

De best aangeschreven universiteit ter wereld is voor het tiende jaar op rij de Britse universiteit van Oxford. De Amerikaanse technische universiteit MIT is net als vorig jaar tweede. De universiteiten van Princeton (VS) en Cambridge (Verenigd Koninkrijk) delen de derde plaats. Harvard, vorig jaar derde, is gezakt naar een gedeelde vijfde plaats.