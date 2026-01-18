Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

Veel vrouwen wachten te lang met hulp zoeken bij een hartaanval , omdat ze geen typische “film­scène” met hevige pijn op de borst herkennen. Volgens cardioloog Janneke Wittekoek zit de pijn bij vrouwen juist vaak “tussen de schouderbladen” of voelen ze zich alleen beroerd en kortademig, waardoor zowel zijzelf als artsen de ernst onderschatten.​

Kortademig, misselijk, uitgeput: zo verraadt een vrouwenhartaanval zich zonder borstpijn

Onderzoek laat zien dat 43 procent van de vrouwen bij een hartinfarct géén acute borstpijn rapporteert, terwijl kortademigheid, zwakte en vermoeidheid wél op de voorgrond staan. Toch denken veel vrouwen eerst aan stress, overgang of griep. De boodschap van cardiologen is daarom simpel: als je opeens onverklaarbaar moe, benauwd of misselijk bent en het voelt “niet pluis”, bel dan liever een keer te vaak 112 dan één keer te laat.​