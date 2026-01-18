ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 18 januari 2026 om 9:43
265475330_m
Veel vrouwen wachten te lang met hulp zoeken bij een hartaanval, omdat ze geen typische “film­scène” met hevige pijn op de borst herkennen. Volgens cardioloog Janneke Wittekoek zit de pijn bij vrouwen juist vaak “tussen de schouderbladen” of voelen ze zich alleen beroerd en kortademig, waardoor zowel zijzelf als artsen de ernst onderschatten.​
Kortademig, misselijk, uitgeput: zo verraadt een vrouwenhartaanval zich zonder borstpijn
Dat is geen detail, maar levensgevaarlijk. De European Society of Cardiology schat dat tot een kwart van de vrouwen met acuut hartprobleem zich zelfs helemaal zonder duidelijke borstpijn meldt, maar met klachten als misselijkheid, kaak- of rugpijn, extreme vermoeidheid of hartkloppingen. Een klassieke “mannenklacht” – die hand op de borst – is dus lang niet altijd het alarmsignaal bij vrouwen.
Onderzoek laat zien dat 43 procent van de vrouwen bij een hartinfarct géén acute borstpijn rapporteert, terwijl kortademigheid, zwakte en vermoeidheid wél op de voorgrond staan. Toch denken veel vrouwen eerst aan stress, overgang of griep. De boodschap van cardiologen is daarom simpel: als je opeens onverklaarbaar moe, benauwd of misselijk bent en het voelt “niet pluis”, bel dan liever een keer te vaak 112 dan één keer te laat.​

Lees ook

Niemand sterft aan ouderdomNiemand sterft aan ouderdom
9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren
Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaardeVitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde
Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kanBizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan
Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoekHet menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek
Regelmatig overwerken vergroot kans op beroerteRegelmatig overwerken vergroot kans op beroerte
loading

POPULAIR NIEUWS

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading