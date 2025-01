Trump keert na vier jaar terug in Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump keert na vier jaar terug in het Witte Huis. Hij legt de ambtseed af in de Amerikaanse hoofdstad Washington en is dan de 47e president van de Verenigde Staten.

De beëdiging van Trump vindt plaats omstreeks 18.00 uur Nederlandse tijd. Dat zou aanvankelijk buiten gebeuren, voor het Capitool, maar door de verwachte vrieskou is de hele ceremonie naar binnen verplaatst.

Onder de gasten voor de inauguratie zijn meerdere buitenlandse leiders. Trump breekt daarmee met traditie. Het gaat onder anderen om de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Argentijnse president Javier Milei. Daarnaast heeft een aantal Europese rechtsradicale figuren, zoals de Britse Nigel Farage, de Franse Éric Zemmour en de Vlaming Tom Van Grieken, een uitnodiging ontvangen.

Ook komen naar verluidt techmiljardairs als Mark Zuckerberg, Jeff Bezos en Elon Musk, eigenaar van SpaceX en berichtendienst X. Hij heeft zich opgeworpen als rechterhand en topadviseur van Trump.

Trump was ook al de 45e president. Zijn eerste ambtsperiode eindigde in chaos toen hij weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Aanhangers bestormden het Capitool nadat Trump zonder bewijs had volgehouden dat hij door fraude had verloren.

Het leidde tot veel kritiek op Trump en tot meerdere strafzaken. Die weerhielden kiezers er vorig jaar niet van massaal op hem te stemmen. Hij wordt daarmee de eerste president met een strafblad, na een veroordeling vorig jaar in een strafzaak over een zwijggeldbetaling aan een pornoster.