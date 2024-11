Trump kiest 27-jarige als woordvoerder Witte Huis

WASHINGTON (ANP/AFP) - Toekomstig VS-president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat hij Karoline Leavitt (27) aanstelt als woordvoerder van het Witte Huis.

Leavitt, die als Trumps campagnewoordvoerder diende, wordt daarmee het nieuwe gezicht van de Amerikaanse uitvoerende macht. "Karoline is intelligent, standvastig en heeft zich bewezen als een zeer effectieve communicator", zegt Trump in een persbericht.

Deze strategische functie betekent dat Leavitt bijna dagelijks voor de camera vragen van de pers zal beantwoorden. "Karoline zal uitblinken achter het spreekgestoelte en ons helpen onze boodschap aan het Amerikaanse volk over te brengen, zodat Amerika weer een grootse natie wordt", aldus Trump.

Leavitt werkte eerder in het Congres als communicatieverantwoordelijke voor Elise Stefanik, de 40-jarige volksvertegenwoordiger die tot ambassadeur van de Verenigde Staten bij de VN is benoemd. In 2022 deed ze een poging om in het Huis van Afgevaardigden gekozen te worden, maar slaagde daar niet in.

"Ik ben niet opgegroeid in een politiek gezin. Zoals de meeste Amerikanen kom ik uit een middenklassegezin van ondernemers, hier in mijn thuisstaat New Hampshire. Ik raakte betrokken bij de politiek tijdens mijn universiteitsjaren", vertelde ze vrijdag in een podcast van de conservatieve zender Fox News.