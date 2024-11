Van der Plas: moeilijk moment, blij dat we eruit zijn gekomen

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas is "heel blij" dat het kabinet en de coalitiepartijen eruit zijn gekomen. Wat er allemaal is gezegd en besproken wil ze niet zeggen, ook niet of er polariserende uitspraken zijn gedaan door kabinetsleden, eerder deze week. "Ik kan er niks over zeggen. We zijn eruit gekomen en hebben heel goed met elkaar gesproken", zei Van der Plas na afloop van het crisisoverleg op het Catshuis.

De crisissfeer begon toen NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën) in de wekelijkse ministerraad vrijdag bekendmaakte dat ze opstapte. Urenlang hing in de lucht dat de andere NSC-bewindslieden haar voorbeeld zouden volgen, waardoor het kabinet zou vallen. Maar dat gebeurde niet. De NSC-collega's blijven zitten.

Van der Plas zegt over Achahbar dat het "jammer is dat ze weg is. Ik vond haar een goede vrouw, een goede staatssecretaris. Een aardige vrouw, een lieve vrouw. Dus ja, dat is wel een gemis." Ze is ervan overtuigd dat er een goede voor terug zal komen.

Volgens Van der Plas was het "een heel moeilijk moment vandaag. En dat moeilijke moment hebben we met elkaar opgelost." Over wat het moeilijke moment precies inhield, wilde ze niks zeggen. Maar "dat wij hier terug moeten komen voor crisisoverleg, dat zegt natuurlijk al heel veel."