Beperkt zicht door rook bemoeilijkt hulpdiensten in Utrecht

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 19:48
anp150126208 1
UTRECHT (ANP) - De brandweer in Utrecht is inmiddels dicht bij het getroffen pand van de explosie geweest. Dat bestaat uit meerdere woonlagen en is ingestort. Ook de panden daarnaast aan de Visscherssteeg zijn deels bezweken, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
De veiligheidsregio geeft aan dat de hulpdiensten door de rook beperkt zicht hebben op de situatie. De brand die door de explosie is ontstaan, is nog niet onder controle. Van buitenaf zijn geen noemenswaardige vlammen meer te zien, ziet een ANP-verslaggever.
De brandweer heeft in meerdere panden gekeken naar mogelijke slachtoffers, maar vooralsnog is niemand aangetroffen. Hoeveel woningen precies zijn ingestort, is nog niet duidelijk. Een verslaggever ziet dat de schade in de Visscherssteeg enorm is. Op straat liggen dakpannen en bakstenen en de huizen in de omgeving van het getroffen pand hebben glasschade.
Er is een zogenoemd STH-team ter plaatse van zo'n zeven mensen. Dat is een specialistisch brandweerteam dat ingezet wordt bij instortingen. Ook met drones wordt gekeken hoe de toestand van de gebouwen is.
