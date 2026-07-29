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Trump kondigt in grove bewoordingen aanvallen op Iran aan

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 16:00
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WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. De VS gaan een verijdelde aanval met ballistische raketten op Amerikaanse troepen in Jordanië vergelden, zei de Amerikaanse president in grove bewoordingen tegen FOX News.
"We gaan ze hard raken. Ze kunnen een afranseling verwachten", zo liet de president weten aan een journalist van FOX. Die liet de uitspraken van de president niet zien of horen, maar las ze voor. De VS "beat the f***ing s*** out of them", zo zou de president ook gezegd hebben. FOX lijkt de krachttermen zelf te hebben afgezwakt. Het fragment werd inclusief citaat gedeeld op een X-account van het Witte Huis.
De VS meldden dat in de vroege uren van woensdag "meerdere ballistische raketten" van Iran waren onderschept. Iran heeft bevestigd dat de Amerikanen in Jordanië zijn aangevallen.
Trump zei verder dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Hij noemde de milities "een kanker voor de wereld".
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