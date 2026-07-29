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Naast verlies vergunning dreigt ook boete voor Brabantse boeren

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 16:01
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DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant heeft twee van de vijf pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken opgedragen minder kippen te gaan houden. Volgens de provincie lopen op deze twee bedrijven veel meer dieren rond dan is toegestaan. Brabant wil daarom een last onder dwangsom opleggen, om met een dreigende boete de boeren te dwingen zich aan de maximale aantallen te houden.
De betrokken boeren zeggen tegen Omroep Brabant dat de provincie al jarenlang toestaat dat ze meer dieren houden, omdat ze maatregelen hebben genomen om hun stikstofuitstoot toch binnen de vergunningseisen te houden. De provincie wil daar niet op ingaan.
Noord-Brabant maakte onlangs bekend dat het de vergunningen wil intrekken van vijf pluimveehouderijen, die 'piekbelaster' zijn van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Volgens de provincie is er geen andere mogelijkheid om aan een rechterlijke uitspraak te voldoen.
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