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Trump kondigt militair supercomplex aan voor Montana

Samenleving
door anp
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KALISPELL (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering gaat in de staat Montana een "supercomplex" aanleggen om geavanceerde militaire technologie te testen, inclusief autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Dat kondigde president Donald Trump aan op zijn campagnetour voor de tussentijdse verkiezingen.
"Montana zal ervoor helpen zorgen dat de Amerikaanse militairen altijd oppermachtig zullen heersen", zei Trump in het stadje Kalispell in Montana. In de staat in het noorden van de Verenigde Staten zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd.
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