Trump laat balzaal bouwen aan het Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Witte Huis wordt binnenkort uitgebreid met een balzaal. President Donald Trump heeft opdracht gegeven tot de bouw, die zal beginnen in september. Volgens het Witte Huis moet de hal klaar zijn "ver voor het einde" van Trumps ambtstermijn in 2029.

"Al 150 jaar verlangen presidenten, regeringen en het personeel van het Witte Huis naar een grote evenementenruimte in het complex van het Witte Huis die aanzienlijk meer gasten kan herbergen dan momenteel is toegestaan", staat in een verklaring. "De State Ballroom van het Witte Huis wordt een broodnodige en prachtige uitbreiding van ongeveer 8360 vierkante meter." De nieuwe zaal zou in een zitopstelling ruimte bieden aan 650 mensen.

De balzaal moet op de plek komen waar nu de East Wing is, een vleugel waar zich onder meer de kantoren van de first lady bevinden. De East Wing werd gebouwd in 1902 en is veertig jaar later grondig gerenoveerd.