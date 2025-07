Tennisster Lamens strandt in Montreal in derde ronde

MONTREAL (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken op het masterstoernooi van Montreal. De hoogst geklasseerde Nederlandse speelster ging in de derde ronde onderuit tegen de Chinese Zhu Lin. De partij was al na ruim een uur klaar: 6-2 6-2.

Lamens, de nummer 64 van de wereld, was in de vorige ronde nog te sterk geweest voor de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die 43 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Er leken daarom kansen te liggen tegen de Chinese, die twee jaar geleden richting top 30 leek te gaan, maar inmiddels ver is afgezakt. Zhu had eerder al wel de als twaalfde geplaatste Russische Ekaterina Alexandrova uitgeschakeld en bleek nu ook te sterk voor Lamens.