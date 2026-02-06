ECONOMIE
Trump lanceert website voor goedkopere medicijnen

anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 2:49
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag TrumpRx.gov gelanceerd, een website die consumenten toegang moet geven tot goedkopere geneesmiddelen op recept. Het platform vloeit voort uit zijn belofte de hoge medicijnprijzen in de Verenigde Staten te verlagen.
Trump kondigde de website aan tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis, samen met baas van zorgprogramma's Medicare en Medicaid Mehmet Oz en Joe Gebbia, 'chief design officer' van de Amerikaanse overheid en medeoprichter van Airbnb. "Mensen gaan veel geld besparen en gezonder worden", zei de president.
Zestien grote farmaceutische bedrijven hebben met het Witte Huis afgesproken hun prijzen te verlagen in ruil voor vrijstelling van Amerikaanse invoertarieven. Die prijsverlagingen gelden voor het Medicaid-programma voor arme Amerikanen en, via TrumpRx, ook voor consumenten die hun medicijnen zelf betalen.
Volgens het Witte Huis kan TrumpRx miljoenen Amerikanen helpen besparen, al is nog onduidelijk hoeveel voordeel gebruikers daadwerkelijk zullen hebben.
