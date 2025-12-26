Trump: luchtaanvallen uitgevoerd op IS-strijders in Nigeria

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op strijders van Islamitische Staat (IS) in het noordwesten van Nigeria, stelt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn platform Truth Social. De VS deden dat op verzoek van de Nigeriaanse regering. Trump claimt dat de IS-strijders christenen in de regio aanvielen.

"Vanavond hebben de Verenigde Staten, op mijn bevel als opperbevelhebber, een krachtige en dodelijke aanval uitgevoerd op ISIS-terroristen in het noordwesten van Nigeria, die zich voornamelijk richtten op het aanvallen en op brute wijze doden van onschuldige christenen, op een schaal die in vele jaren, en zelfs eeuwen, niet is gezien", schrijft Trump. ISIS is in Nederland beter bekend als IS.

Bij de luchtaanvallen zijn meerdere IS-strijders gedood, aldus het Amerikaanse leger.

Trump waarschuwt sinds eind oktober dat het christendom in Nigeria te maken heeft met een "existentiële dreiging". De Nigeriaanse regering stelt dat gewapende groeperingen zowel moslims als christenen aanvallen.