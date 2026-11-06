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KL461 niet uit Boekarest vertrokken wegens technisch mankement

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het KLM-toestel dat na een bommelding is geland in de Roemeense hoofdstad Boekarest is in de nacht van donderdag op vrijdag niet vertrokken naar Tel Aviv. Dat zei een woordvoerder van KLM desgevraagd.
Het gaat om vlucht KL461 die donderdag om 16.40 uur uit Amsterdam vertrok naar Tel Aviv. Om 19.30 uur kwam een bommelding binnen. Het vliegtuig landde in Boekarest zoals gepland, waarna de inzittenden uitstapten. Het vliegtuig werd onderzocht.
Volgens de planning zou het vliegtuig in de vroege ochtend van vrijdag doorgaan naar Tel Aviv. De vlucht was na een veiligheidsonderzoek vrijgegeven. Maar bij het taxiën bleek dat er een technisch probleem was. De vlucht werd alsnog geannuleerd en de passagiers werden in hotels ondergebracht, aldus de KLM-woordvoerder. Voor hen zullen vervangende vluchten worden gezocht.
Topman van Air France-KLM Benjamin Smith zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers over de vele bommeldingen die deze week het vliegverkeer in Europa verstoren dat hij dit nog niet eerder had gezien. Vooral de manier waarop het gecoördineerd lijkt te zijn, is volgens hem nieuw. De topman zei ook dat de luchtvaartcombinatie goed is voorbereid om met dit soort dreigementen om te gaan.
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