Trump mag korten op voedselhulp tot uitspraak rechter

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdagavond ingestemd met het verzoek van de regering-Trump om voorlopig zo'n 4 miljard dollar minder uit te geven aan voedselhulp. De bepaling geldt tot een lagere rechtbank uitspraak doet over een verzoek van het Witte Huis om de hele maand november minder bij te dragen aan het programma.

Zo'n 42 miljoen minderbedeelde Amerikanen maken gebruik van het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Zij krijgen maandelijks een toelage waarmee ze bepaalde voedzame producten kunnen kopen. Vanwege de sluiting van de Amerikaanse overheid is daar minder geld voor beschikbaar. De regering besloot daarom de toelage met ongeveer een derde te verlagen. Verschillende organisaties stapten daarop naar de rechter.

Donderdag bepaalde een rechter dat de regering vrijdag het volledige bedrag moest vrijmaken dat nodig is om het programma voor deze maand te financieren. De kosten van SNAP liggen tussen de 8,5 en 9 miljard dollar per maand. De regering stapte naar het Hooggerechtshof met het verzoek slechts 4,65 miljard dollar aan SNAP uit te geven tot de lagere rechtbank uitspraak heeft gedaan over de zaak.