Noord-Korea dreigt met 'offensieve actie' na overleg zuiden en VS

PYONGYANG (ANP) - De defensieminister van Noord-Korea heeft na een veiligheidsbespreking tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea gedreigd met "offensieve actie". No Kwang-chol reageerde daarmee op onder meer het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

Volgens No waren dat bezoek en de daaropvolgende veiligheidsbesprekingen in Seoul een samenzwering van de VS en Zuid-Korea tegen het noorden. Ook beschuldigde hij de landen ervan hun nucleaire capaciteiten en traditionele strijdkrachten te willen integreren.

Op welke acties hij precies doelt, is niet duidelijk. Tegen het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zei No: "We zullen meer offensieve actie ondernemen tegen de dreiging van de vijand, omdat we de veiligheid moeten garanderen en de vrede moeten waarborgen met krachtige middelen."