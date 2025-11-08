ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noord-Korea dreigt met 'offensieve actie' na overleg zuiden en VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 4:49
anp081125047 1
PYONGYANG (ANP) - De defensieminister van Noord-Korea heeft na een veiligheidsbespreking tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea gedreigd met "offensieve actie". No Kwang-chol reageerde daarmee op onder meer het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.
Volgens No waren dat bezoek en de daaropvolgende veiligheidsbesprekingen in Seoul een samenzwering van de VS en Zuid-Korea tegen het noorden. Ook beschuldigde hij de landen ervan hun nucleaire capaciteiten en traditionele strijdkrachten te willen integreren.
Op welke acties hij precies doelt, is niet duidelijk. Tegen het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zei No: "We zullen meer offensieve actie ondernemen tegen de dreiging van de vijand, omdat we de veiligheid moeten garanderen en de vrede moeten waarborgen met krachtige middelen."
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

86190278_m

Mensen die dit populaire slaapmiddel slikken, hebben een veel grotere kans op hartfalen

101712151_m

Gaatjes voorgoed verleden tijd? Nieuwe gel laat tandglazuur vanzelf herstellen

ANP-462516832

Vader en zoon (15) overleden na meer dan honderd wespensteken tijdens ziplinen in Laos

shutterstock_2512794689

Wat je vooral niet moet zeggen tegen je verslaafde zoon of dochter

Loading